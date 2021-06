Beppe, Giuseppi e la metà di niente (Di sabato 26 giugno 2021) Grillo che viene paragonato da Marco Travaglio a Silvio Berlusconi. Conte che chiede pubblicamente a Beppe «pubbliche scuse» come Veronica Lario. La memoria torna precipitosa al gennaio del 2007, alla prima clamorosa crepa che poi provocò la slavina del divorzio Berlusconi-Lario. Il Cavaliere alla festa dei Telegatti aveva lanciato maliziose proposte di matrimonio a stelline e soubrette, lei aveva scritto a Repubblica: «Chiedo se, come il personaggio di Catherine Dunne, debba considerarmi “La metà di niente”». Lui l’aveva rassicurata, sullo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 giugno 2021) Grillo che viene paragonato da Marco Travaglio a Silvio Berlusconi. Conte che chiede pubblicamente a«pubbliche scuse» come Veronica Lario. La memoria torna precipitosa al gennaio del 2007, alla prima clamorosa crepa che poi provocò la slavina del divorzio Berlusconi-Lario. Il Cavaliere alla festa dei Telegatti aveva lanciato maliziose proposte di matrimonio a stelline e soubrette, lei aveva scritto a Repubblica: «Chiedo se, come il personaggio di Catherine Dunne, debba considerarmi “Ladi”». Lui l’aveva rassicurata, sullo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

