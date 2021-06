"Andate in vacanza dopo la seconda dose di vaccino": l'appello di Vaia (Di sabato 26 giugno 2021) “Dobbiamo andare incontro alle persone per agevolarle nelle vaccinazioni e nel Lazio lo faremo con centri nelle località turistiche, ma prima dobbiamo tutti noi essere attenti e partire per le vacanze con la seconda dose di vaccino già fatta. Uno dei cardini delle nostre campagne è il convincimento, spiegare bene alle persone il valore dei vaccini e dare loro la consapevolezza”. E’ l’appello agli italiani di Francesco Vaia, direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma.“Non è il tempo della preoccupazione - rimarca all’Adnkronos Salute Vaia - ma è il tempo di agire, dobbiamo vaccinare tutti e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021) “Dobbiamo andare incontro alle persone per agevolarle nelle vaccinazioni e nel Lazio lo faremo con centri nelle località turistiche, ma prima dobbiamo tutti noi essere attenti e partire per le vacanze con ladigià fatta. Uno dei cardini delle nostre campagne è il convincimento, spiegare bene alle persone il valore dei vaccini e dare loro la consapevolezza”. E’ l’agli italiani di Francesco, direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma.“Non è il tempo della preoccupazione - rimarca all’Adnkronos Salute- ma è il tempo di agire, dobbiamo vaccinare tutti e ...

Ultime Notizie dalla rete : Andate vacanza Le 10 cose da portare assolutamente con voi in spiaggia in vacanza Se andate in spiagge dove non c'è sabbia, oppure preferite prendere la tintarella sugli scogli, il ... Prendere il sole fa bene ma attenzione alle scottature, potrebbero rovinarvi la vacanza. Utilizzate ...

Tragedia a Miami, crolla un palazzo Tre morti, 99 inquilini dispersi Come quelli di un bambino di 10 anni: "Non lasciatemi qui, non andate via". Salvato, come altri 30 ... Naturalmente si spera che gli altri fossero in vacanza o altrove nel momento del crollo. Le notizie ...

Le 10 cose da portare assolutamente con voi in spiaggia in vacanza Radiogold "Andate in vacanza dopo la seconda dose di vaccino": l'appello di Vaia “Dobbiamo andare incontro alle persone per agevolarle nelle vaccinazioni e nel Lazio lo faremo con centri nelle località turistiche, ma prima dobbiamo tutti noi essere attenti e partire per le vacanze ...

Vacanze da Vip: Ambra e Max Allegri in vacanza in Costiera Allegri, dopo due anni di fermo, tornerà ad allenare la Juventus. L'appuntamento con i bianconeri è previsto per metà luglio con il ritiro estivo mentre Ambra è reduce dalle riprese de La notte più lu ...

