Reazione a catena, batosta per le Pignolette: la vittoria scivola in sottofondo

Per l'ottava volta consecutiva le Pignolette si sono riconfermate campionesse di Reazione a catena. Le tre amiche di Foligno, reduci da un'altra vittoria strepitosa, stanno ormai diventando una presenza fissa all'interno del game show estivo condotto da Marco Liorni. Nella puntata di venerdì 25 giugno a sfidare Ilaria, Lucia e Serena ci hanno provato i Microchip, gruppo composto da Simone, Luca e Francesco.

Reazione a catena, i Microchip sfidano le Pignolette

Alla Zot le campionesse del momento sono riuscite a zottare 5 secondi agli avversari.

