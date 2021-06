Omicidio George Floyd | l’ex agente Derek Chauvin condannato a 22 anni e mezzo di carcere | “Abuso e particolare crudeltà”

(Di venerdì 25 giugno 2021), il 45enne exdi polizia che il 25 maggio 2020 uccisea Minneapolis inginocchiandosi sul suo collo per 9 minuti consecutivi, è statoa 22di. I rappresentanti dell’accusa avevano chiesto 30. Pronunciando la sentenza, il giudice della Contea di Hennepin Peter Cahill ha spiegato che alla decisione è allegato un memorandum di 22 pagine con le motivazioni. La pena irrogata è di 10superiore a quella suggerita dalle linee guida per casi ...

... l'ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin, accusato dicolposo Derek Chauvin, l'ex agente che ha uccisoFloyd, è stato condannato a 270 mesi di carcere, 22,5 ...22.05 Morte Floyd, 22 anni e mezzo a Chauvin L'ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere per l'diFloyd, i cui sussulti morenti sotto il ginocchio dell'ex poliziotto hanno portato alla più grande protesta contro l'ingiustizia razziale negli Stati Uniti da generazioni. L'accusa ...Prima della lettura del verdetto, per la prima volta l’ex poliziotto Derek Chauvin ha fatto le condoglianze alla famiglia ...Il tribunale di Minneapolis ha condannato 22 anni e mezzo di reclusione l'ex agente di polizia Derek Chauvin nel processo per la morte dell'afroamericano George Floyd avvenuta il 25 ...