"Ma Grillo è lucido?". Travaglio disperato, roba da "manicomio" con Conte: "È venuto a Roma per sfregiarlo" (Di venerdì 25 giugno 2021) C'era una certa attesa per l'ultima puntata di Otto e Mezzo, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Lilli Gruber su La7. E ovviamente non poteva mancare Marco Travaglio per parlare della “variante Grillo” che sta seriamente attentando alla vita del Movimento 5 Stelle: Giuseppe Conte si è preso tempo fino a lunedì, dopodiché se non verrà trovato un punto di incontro abbandonerà la nave e metterà nei guai non solo i grillini, ma anche il Pd che lo aspettano alla finestra per un'alleanza. “Cacciari dice che è necessaria un'intesa tra Grillo e Conte perché è un esperto di logica, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) C'era una certa attesa per l'ultima puntata di Otto e Mezzo, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Lilli Gruber su La7. E ovviamente non poteva mancare Marcoper parlare della “variante” che sta seriamente attentando alla vita del Movimento 5 Stelle: Giuseppesi è preso tempo fino a lunedì, dopodiché se non verrà trovato un punto di incontro abbandonerà la nave e metterà nei guai non solo i grillini, ma anche il Pd che lo aspettano alla finestra per un'alleanza. “Cacciari dice che è necessaria un'intesa traperché è un esperto di logica, ma ...

Advertising

medicojunghiano : RT @garage2066: #Travaglio a #ottoemezzo molto lucido stasera a dire che giustamente #Conte non ci sta a fare il prestanome. #grillo killer… - garage2066 : #Travaglio a #ottoemezzo molto lucido stasera a dire che giustamente #Conte non ci sta a fare il prestanome. #grillo killer del #M5S - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @HSkelsen: Ecco, finalmente #Travaglio ha detto una cosa giusta in vita sua,, cioè che il #M5S è un manicomio. E che #Grillo o non è luc… - ElisabettaGall7 : Per rispondere a Travaglio, il fatto che #Grillo abbia definito #DiMaio “il più grande ministro degli Esteri” è la… - HSkelsen : Ecco, finalmente #Travaglio ha detto una cosa giusta in vita sua,, cioè che il #M5S è un manicomio. E che #Grillo o… -