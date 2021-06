Lukaku: “Che sfida con CR7. Gli invidio velocità e dribbling. Lui? Penso voglia la mia precisione” (Di venerdì 25 giugno 2021) Belgio-Portogallo sarà uno degli ottavi di finale più interessanti di Euro 2020 e si disputerà domenica sera. Di fronte, la sfida nella sfida, vedrà contendersi la palma del migliore tra Lukaku e Cristiano Ronaldo. Una sfida che in campionato, a livello realizzativo, visto prevalere lo juventino, ma l’interista ha vinto lo scudetto con i nerazzurri. Agli Europei, per ora Ronaldo ha 5 gol messi a segno (3 su calcio di rigore), davanti proprio a Lukaku che è fermo a 4. A due giorni dalla partita, Romelu Lukaku ha parlato della sfida a distanza con Cristiano Ronaldo ai canali ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 giugno 2021) Belgio-Portogallo sarà uno degli ottavi di finale più interessanti di Euro 2020 e si disputerà domenica sera. Di fronte, lanella, vedrà contendersi la palma del migliore trae Cristiano Ronaldo. Unache in campionato, a livello realizzativo, visto prevalere lo juventino, ma l’interista ha vinto lo scudetto con i nerazzurri. Agli Europei, per ora Ronaldo ha 5 gol messi a segno (3 su calcio di rigore), davanti proprio ache è fermo a 4. A due giorni dalla partita, Romeluha parlato dellaa distanza con Cristiano Ronaldo ai canali ...

