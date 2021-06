Incidente stradale a Lauro, ragazzo trasportato in ospedale (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLauro (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 17’00 di oggi 25 giugno sono intervenuti nel comune di Lauro al viale Platani, per un Incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale dopo aver urtato un platano si ribaltava. Il ragazzo alla guida è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 17’00 di oggi 25 giugno sono intervenuti nel comune dial viale Platani, per unche ha visto coinvolta una sola autovettura la quale dopo aver urtato un platano si ribaltava. Ilalla guida è statodai sanitari del 118 intervenuti presso l’Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

