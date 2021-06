Incendio di una bisarca in autostrada | distrutte dieci macchine Chiusure notturne programmate da lunedì nel tratto Foggia-Cerignola

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 25 giugno 2021) Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Alle ore 15 circa, sull’A16 Napoli Canosa, è stato temporaneamente chiuso iltra Grottaminarda e Candela in direzione di Bari per un mezzo pesante che si è ribaltato ed ha preso fuoco. Si è resa necessaria anche la chiusura deltra Candela e Lacedonia in direzione di Napoli, per consentire l’arrivo dei Vigili del Fuoco in contromano. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente sul luogo ...