Il sacrificio dello studio alla mercé della raccomandazione (Di venerdì 25 giugno 2021) Che utilità possiede il sacrificio dello studio? Prepararsi se alla fine poi il posto di lavoro lo ottengono i raccomandati? Purtroppo questa è una domanda che i giovani o comunque chi è in cerca di un’occupazione, si pone sempre più spesso. Ciò che è triste è che nonostante il grande scoraggiamento che si cela dietro Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 giugno 2021) Che utilità possiede il? Prepararsi sefine poi il posto di lavoro lo ottengono i raccomandati? Purtroppo questa è una domanda che i giovani o comunque chi è in cerca di un’occupazione, si pone sempre più spesso. Ciò che è triste è che nonostante il grande scoraggiamento che si cela dietro

Advertising

dello__98 : @FinallyMichele @tcarapezza Ci sta. Obiettivo o no non avrebbe mai fatto l'esterno dx con Pioli. Probabilmente gioc… - jneverwalkalone : RT @testadalghe: senza sacrificio l’uomo non può ottenere nulla. per ottenere qualcosa, è necessario dare in cambio qualcosa che abbia il m… - testadalghe : senza sacrificio l’uomo non può ottenere nulla. per ottenere qualcosa, è necessario dare in cambio qualcosa che abb… - dello__98 : @GreenMidnight1 @GargAzazel Però casti lo abbiamo usato come esterno puro per il suo sacrificio e deve ancora esser… - riccardo_cugusi : Nell'anniversario della GdF, occorre ricordare anche il sacrificio dei due servitori dello Stato, il brigadiere Sed… -