Filippo Bisciglia rivela cosa fa tutti gli anni al suo compleanno

(Di venerdì 25 giugno 2021) Com’è noto,compie gliil 24 giugno, quando invariabilmente è impegnato nelle registrazioni di Temptation Island. In occasione del suo 43esimo, quest’anno, il simpatico conduttore romano hato che ogni anno ormai “festeggia” (si fa per dire) questa giornata con un falò di confronto.“rovinato” dal falò Solo un anno è successo che gli autori hanno organizzato una festa in suo onore, ma è stata interrotta proprio dalla richiesta di un falò immediato. Terminato il confronto – alle 4 del ...

Advertising

TemptationITA : L'attesa è finita e da MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5 inizia ufficialmente il viaggio nei sentimen… - LaMammaN1 : - infoitcultura : Filippo Bisciglia riparte con “Temptation Island” - infoitcultura : 'Momento difficile', Filippo Bisciglia e il messaggio drammatico sui social: cosa è successo - infoitcultura : Filippo Bisciglia fa preoccupare i suoi fan: “Affronteremo questo difficile momento insieme” -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia

La prima puntata della nuova edizione andrà in onda mercoledì 30 giugno e come sempre a fare da filo conduttore alle storie dei protagonisti, ci sarà. Le coppie partecipanti già si ...: "Affronto un momento difficile"/ "Non parlo di cose private ma..." "Raccontiamo Edoardo Bennato, ci sarà Ron? ci saranno tanti amici" , le prime anticipazioni di Serena Autieri : "...È specializzata in danza classica, moderna e flamenco. Vincenza si lascia conoscere dai telespettatori prendendo parte al programma televisivo Temptation Island 2021, condotto da Filippo Bisciglia.Filippo Bisciglia e il suo papà: il conduttore di Temptation Island lascia sui social un dolce pensiero per il padre. Ecco cosa dice.