F1 | Red Bull | Dan Fallows all' addio | sarà il direttore tecnico dell' Aston Martin

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - La Red Bull ha annunciato il passaggio di Dan Fallows ad Aston Martin: "possiamo confermare che il nostro capo dell'aerodinamica, Dan Fallows, si unirà ad Aston Martin come direttore tecnico e vorremmo cogliere l'occasione per ringraziarlo per la sua dedizione e i risultati ottenuti durante i suo 15 anni di carriera con il team Red Bull", si legge in un comunicato. "Dan è entrato a far parte della Red Bull Racing nel 2006 come Team Leader nel ...

