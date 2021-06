Esce di casa, investita e uccisa da un bus sulle strisce pedonali: Mara aveva 43 anni (Di venerdì 25 giugno 2021) Gravissimo incidente poco dopo le 9 di stamattina: una donna di 43 anni è morta , in viale Venezia, all'altezza del civico 30, in comune di Cassola (Vicenza), la lunga arteria urbana che collega il ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021) Gravissimo incidente poco dopo le 9 di stamattina: una donna di 43è morta , in viale Venezia, all'altezza del civico 30, in comune di Cassola (Vicenza), la lunga arteria urbana che collega il ...

Advertising

gennycolor : RT @PieroSorr: Quando esce la mia rubrica su 'Il Mattino' mio padre esce, va all'edicola del paese, compra il giornale, a casa si siede in… - fraencamente : Ha appena scritto che non esce oggi e sapete qual è il motivo? oggi vogliamo andare da un'altra parte di Cagliari (… - mayafterdark : RT @PieroSorr: Quando esce la mia rubrica su 'Il Mattino' mio padre esce, va all'edicola del paese, compra il giornale, a casa si siede in… - Tommy_Rabbit : RT @AndreaGobbo77: Un bambino di 21 mesi esce da solo a mezzanotte e viene riaccompagnato a casa dai Carabinieri il giorno dopo: tutti che… - joontvb : non riesco a spiegare è proprio il più bello del mondo no veramente questo esce di casa che è così -