Dum Dum Republic, domenica il concerto degli "Eugenio in Via di Gioia" (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPaestum (Sa) – La magia dei concerti al tramonto riesplode al Dum Dum Republic di Paestum. L'arena che sorge sul mare, illuminata dai raggi del sole che, all'orizzonte, crolla a mare, è pronta ad ospitare un live più intimista, in cui la musica, ancora una volta, diventa spinta all'azione, incrociando la sensibilità del beach club e di Biancaluna Bifulco alla sostenibilità ambientale. Il Dum Dum è, infatti, pioniere di una visione green "plastic free" a tutela degli oceani e della vita del pianeta, con l'abolizione di materiali plastici e promuovendo uno stile di vita ad impatto zero, come il lancio negli scorsi anni della ...

