Cosa sta succedendo in Israele con la variante Delta?

(illustrazione: Getty Images)In questi giorni anche Israele sta vedendo un aumento dei casi di Covid-19, nonostante la massiccia e rapida campagna vaccinale (circa l'85% della popolazione adulta è stata vaccinata con prodotti a mRna, il 57% di quella totale). Si stima che questa nuova epidemia sia in gran parte dovuta all'arrivo nel Paese della variante Delta di coronavirus, che sarebbe responsabile di almeno la metà dei casi tra vaccinati e non. I dati sono in aggiornamento e considerati i tempi qualsiasi conclusione sarebbe prematura. Proprio per questo, sottolineano gli esperti, non ha senso usare queste poche evidenze per screditare i vaccini.

