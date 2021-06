Atalanta sulle tracce di Stengs: i dettagli (Di venerdì 25 giugno 2021) Il mercato in casa Atalanta comincia a prendere forma. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto giornalista, il club orobico sarebbe sulle tracce di Calvin Stengs, attaccante classe ’98 dell’AZ Alkmaar. La dirigenza nerazzura starebbe seguendo il suo profilo già da 2-3 mesi. Ora è il momento di affondare il colpo decisivo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 giugno 2021) Il mercato in casacomincia a prendere forma. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto giornalista, il club orobico sarebbedi Calvin, attaccante classe ’98 dell’AZ Alkmaar. La dirigenza nerazzura starebbe seguendo il suo profilo già da 2-3 mesi. Ora è il momento di affondare il colpo decisivo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

WinstonWilson39 : RT @MilanNewsit: TMW - Atalanta in pole per Lovato ma anche il Milan è sulle tracce del giovane del Verona - zazoomblog : Atalanta senti Luca Percassi: “Non vogliamo deludere le attese. Sulle voci intorno a Romero…” - #Atalanta #senti… - milansette : TMW - Atalanta in pole per Lovato ma anche il Milan è sulle tracce del giovane del Verona #acmilan #rossoneri - herbertharriola : RT @MilanNewsit: TMW - Atalanta in pole per Lovato ma anche il Milan è sulle tracce del giovane del Verona - sportli26181512 : TMW - Atalanta in pole per Lovato ma anche il Milan è sulle tracce del giovane del Verona: Tra i giocatori accostat… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta sulle Reggina, Taibi fa il punto sul mercato: 'Ricci, Brignola e Laribi? Non arriveranno tutti. Su Lucca dico...' ... altre sono in ballo e altre ancora le ha messe in stand - by per concentrarsi sulle uscite. Di ... Dall'asse con l'Inter a quello con Atalanta e Sassuolo: ci sono diversi giocatori in ballo anche con ...

Candidate alla vittoria per Champions, Europa League e Scudetto 2021 - 2022 Per lo scudetto in Italia ci sembra un discorso a due fra Inter e Juve, con l'outsider Atalanta e ... il che influisce automaticamente sulle prestazioni europee di queste squadre. Il Real Madrid e ...

L'Atalanta accelera per Koopmeiners Tuttosport Sampdoria, finalmente priorità al campo: occhi sulla semifinale Primavera La Sampdoria si concentrerà finalmente l’attenzione sul campo. Dopo settimane di parole e trattative, domani priorità al sogno Primavera Dopo settimane in cui le attenzioni della dirigenza della Sampd ...

Svezia - Ucraina: storia della partita Svezia e Ucraina si affrontano ad Hampden Park. L'ultimo confronto ufficiale risale al 2012 ed è particolarmente caro all'attuale Ct Andriy Shevchenko.

... altre sono in ballo e altre ancora le ha messe in stand - by per concentrarsiuscite. Di ... Dall'asse con l'Inter a quello cone Sassuolo: ci sono diversi giocatori in ballo anche con ...Per lo scudetto in Italia ci sembra un discorso a due fra Inter e Juve, con l'outsidere ... il che influisce automaticamenteprestazioni europee di queste squadre. Il Real Madrid e ...La Sampdoria si concentrerà finalmente l’attenzione sul campo. Dopo settimane di parole e trattative, domani priorità al sogno Primavera Dopo settimane in cui le attenzioni della dirigenza della Sampd ...Svezia e Ucraina si affrontano ad Hampden Park. L'ultimo confronto ufficiale risale al 2012 ed è particolarmente caro all'attuale Ct Andriy Shevchenko.