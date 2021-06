Anm | inaugurata la nuova Linea Filoviaria R4 | unirà Centro storico e zona ospedaliera

(Di venerdì 25 giugno 2021) Anm Napoli:laR4 realizzata dall’ATI Alstom – De Luca e che guarda al trasporto pubblico in un’ottica green. Pascale: “16 chilometri direteper la città”. È statae messa in esercizio commerciale oggi laR4 dell’Anm. Si tratta di un progetto promosso dal

... indicata con la sigla R4 ,e messa in esercizio oggi con l'obiettivo di rafforzare la mobilità non inquinante. APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Napoli, arriva il biglietto virtualecon le ...stataoggi la nuova Linea Filoviaria R4 dell', si tratta di un progetto promosso dal Comune di Napoli, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e realizzato dal RTI Aistom Ferroviaria Spa - De ...In filobus dal Museo archeologico alla zona collinare e ospedaliera, attraversando il ponte della Sanità e costeggiando la basilica di Capodimonte. È il percorso della nuova ...Inaugurata stamane la nuova linea filobus che dal centro di ... ci è voluta tanta determinazione e un grande lavoro di squadra. Da Anm a tutti i protagonisti di questa sfida che è green, che va in ...