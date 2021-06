A Udine tornano i viaggi onirici di Audiobus, a bordo della linea C! (Di sabato 26 giugno 2021) – Indossate le cuffie, sarà sufficiente ascoltare la voce narrante e lasciarsi accompagnare in un viaggio fantastico, in bilico fra reale e surreale. A bordo di un bus urbano gli spettatori saranno condotti in un percorso straordinario, onirico, in cui arte e spazio pubblico si contaminano. Un viaggio capace di mostrare la città sotto un’altra luce. Insomma, a Udine torna (ospitato nell’ambito ‘Terminal – Festival dell’arte in strada’, dal 25 al 27 giugno) la magia di Audiobus cheripropone al pubblico il percorso della storica linea C, la prima che ha dato avvio al ... Leggi su udine20 (Di sabato 26 giugno 2021) – Indossate le cuffie, sarà sufficiente ascoltare la voce narrante e lasciarsi accompagnare in uno fantastico, in bilico fra reale e surreale. Adi un bus urbano gli spettatori saranno condotti in un percorso straordinario, onirico, in cui arte e spazio pubblico si contaminano. Uno capace di mostrare la città sotto un’altra luce. Insomma, atorna (ospitato nell’ambito ‘Terminal – Festival dell’arte in strada’, dal 25 al 27 giugno) la magia dicheripropone al pubblico il percorsostoricaC, la prima che ha dato avvio al ...

