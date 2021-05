Vaccino Covid, Sileri: “Obbligo non è ipotesi sul tavolo” (Di lunedì 24 maggio 2021) “Al momento escludo sicuramente norme per l’Obbligo di vaccinazione anti-Covid. Non ne abbiamo discusso e non è un’ipotesi su tavolo. Non ci sono obblighi per la popolazione generale. L’unico è previsto, come noto, per il personale sanitario”. Lo ha ribadito il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, nel corso della trasmissione ’24Mattino’ su Radio 24. E’ invece incentivata, indirettamente, la vaccinazione, attraverso il green pass. “E’ vero che sono previsti” anche “l’avvenuta guarigione e il tampone, ma se poi non ci si vaccina si rischia di dovere fare, per alcune attività, un tampone ogni 48 ore. Un green pass che consente di fare praticamente tutto e di certificare che sei lontano dal virus è un ottimo incentivo per la vaccinazione”, ha aggiunto. “Il peggio è alle nostre spalle- sottolinea ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 maggio 2021) “Al momento escludo sicuramente norme per l’di vaccinazione anti-. Non ne abbiamo discusso e non è un’su. Non ci sono obblighi per la popolazione generale. L’unico è previsto, come noto, per il personale sanitario”. Lo ha ribadito il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, nel corso della trasmissione ’24Mattino’ su Radio 24. E’ invece incentivata, indirettamente, la vaccinazione, attraverso il green pass. “E’ vero che sono previsti” anche “l’avvenuta guarigione e il tampone, ma se poi non ci si vaccina si rischia di dovere fare, per alcune attività, un tampone ogni 48 ore. Un green pass che consente di fare praticamente tutto e di certificare che sei lontano dal virus è un ottimo incentivo per la vaccinazione”, ha aggiunto. “Il peggio è alle nostre spalle- sottolinea ...

