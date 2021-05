Parlamento occupato dal rivale, nuovo premier di Samoa giura in tenda (Di lunedì 24 maggio 2021) Fiame Naomi Matàafa, leader del nuovo partito di opposizione delle Isole Samoa, ha giurato come nuovo premier. La cerimonia però si è tenuta in una tenda all’esterno del Parlamento perché il suo rivale, lo storico premier Samoano, si è rifiutato di accettare la sconfitta elettorale e le ha negato l’accesso nel Palazzo. Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi ha governato le isole dal 1998. Poche ore prima della cerimonia la polizia di Samoa ha bloccato le porte del Parlamento e ancora oggi il premier uscente ha ripetuto che si rifiuta di lasciare l’incarico. Nelle elezioni di aprile il partito Faith in the One True God, costituitosi nel luglio 2020, e Hrpp, il Partito per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 24 maggio 2021) Fiame Naomi Matàafa, leader delpartito di opposizione delle Isole, hato come. La cerimonia però si è tenuta in unaall’esterno delperché il suo, lo storicono, si è rifiutato di accettare la sconfitta elettorale e le ha negato l’accesso nel Palazzo. Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi ha governato le isole dal 1998. Poche ore prima della cerimonia la polizia diha bloccato le porte dele ancora oggi iluscente ha ripetuto che si rifiuta di lasciare l’incarico. Nelle elezioni di aprile il partito Faith in the One True God, costituitosi nel luglio 2020, e Hrpp, il Partito per ...

