(Di lunedì 24 maggio 2021) . Le previsioni per l’Italia. Dopo un weekend segnato dall’instabilità arriva un’altradi. Se il freddo anomalo se n’è andato, il malè rimasto con piogge erali su buona parte d’Italia, in particolare al Centro-Nord. Più stabile ilal Sud. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

PivaPaola : RT @RegioneVeneto: Ciliegia di Marostica IGP: arriva la regina, ma occhio al meteo Il tour virtuale di Veneto Agricoltura tra le DOP e le I… - infoitinterno : Meteo: Nuova settimana ancora all'insegna dell'instabilità - RegioneVeneto : Ciliegia di Marostica IGP: arriva la regina, ma occhio al meteo Il tour virtuale di Veneto Agricoltura tra le DOP e… - Telefriuli1 : Maggio bagnato e freddo, la primavera deve ancora iniziare ????4 stagioni in un giorno e cambio stagione rimandato… - Giancagt6 : Settimana al via con maltempo su parte d’Italia: le zone a rischio pioggia - Icona Meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo settimana

iLMeteo.it

A dettare il tempo di inizioè una profonda depressione ad ovest delle Isole Britanniche che estende la sua influenza ...PROSSIME ORE . Sin dal mattino cieli chiusi e piogge diffuse al ...Vediamo di tracciare una tendeza per lacorrente ! Tendenzadi Napoli per la- Nella seconda metà dellaattuale al nord Italia potrà riconfermarsi il ...Meteo settimana 24 maggio: tempo pazzo, con temporali e caldo africano. Le previsioni per l’Italia. Meteo settimana 24 maggio: temporali e caldo africano (Foto di Brin Weins da Pixabay) Dopo un weeken ...L’attuale termine è stato fissato, con la recente approvazione del decreto Sostegni bis, fino al 30 settembre 2021 ma lo smart working nel settore privato potrebbe essere prorogato fino a ...