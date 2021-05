Inzaghi e la Lazio, aria di divorzio: in corsa Gattuso e Mihajlovic (Di lunedì 24 maggio 2021) ROMA - Uno sfogo, come dire, elegante. Toni bassi, ma parole dure. Nel pieno del suo stile. Simone Inzaghi dice la sua dopo aver chiuso la stagione contro il Sassuolo . Ormai la questione rinnovo è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 24 maggio 2021) ROMA - Uno sfogo, come dire, elegante. Toni bassi, ma parole dure. Nel pieno del suo stile. Simonedice la sua dopo aver chiuso la stagione contro il Sassuolo . Ormai la questione rinnovo è ...

Advertising

marcoconterio : ???? Sorpresa #Lazio: non solo Gennaro Gattuso per il possibile dopo Simone Inzaghi. Sergio Conceicao del #FCPorto è… - IoNascoQui : VERSO LA STAGIONE 2020/21: COME DETTO SE INZAGHI DOVESSE LASCIARE LA LAZIO I PRINCIPALI CANDIDATI A SUBDENTRARE SO… - pasqualinipatri : TMW | La Lazio perde e chiude un cerchio. Lulic, Parolo e Inzaghi: ora una nuova era - laziopress : TMW | La Lazio perde e chiude un cerchio. Lulic, Parolo e Inzaghi: ora una nuova era - LCSchiavone : RT @LeastSquares71: Nelle cinque stagioni alla Lazio, Inzaghi ha raggiunto per tre volte una posizione in classifica migliore di quella cor… -