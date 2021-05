Funivia Mottarone: le vittime dell'incidente (Di lunedì 24 maggio 2021) I volti e i nomi delle persone morte a causa del crollo della Funivia Stresa - Mottarone . Tra le vittime ci sono anche due bambini. Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) I volti e i nomie persone morte a causa del crolloStresa -. Tra leci sono anche due bambini.

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Unomattina : Il disastro della funivia del Mottarone, in Piemonte: 14 morti e un bambino gravemente ferito. Ne parliamo con l'in… - polnemica : RT @BraccoChiara: Ti chiedono la revisione auto, ti chiedono di revisionare annualmente la caldaia, ti tassano anche l’aria che respiri...… -