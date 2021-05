Con il Covid boom di pagamenti digitali: così i POS mobile spingono la ripresa di bar e ristoranti (Di lunedì 24 maggio 2021) Volano sempre di più i pagamenti digitali, che a loro volta fanno da volano ai consumi, soprattutto in bar e ristoranti. La fotografia scattata da un’interessante indagine dell’Osservatorio di SumUp, fintech specializzata in lettori di carte portatili e soluzioni di pagamento per PMI e piccoli commercianti, rivela quanto la trasformazione del mobile Payment si sia ormai innescata anche in Italia, sospinta dalle misure di contenimento Covid e poi esplosa. E, senza dubbio, destinata a crescere esponenzialmente. Effetto Covid sul Digital Payment Sempre di più le carte in circolazione, più sicure e igieniche grazie alla soglia dei 25 euro sotto la quale non si deve nemmeno toccare il POS per digitare il PIN, e sempre meno i prelievi ai bancomat, che segnano una contrazione di ben il 23% in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) Volano sempre di più i, che a loro volta fanno da volano ai consumi, soprattutto in bar e. La fotografia scattata da un’interessante indagine dell’Osservatorio di SumUp, fintech specializzata in lettori di carte portatili e soluzioni di pagamento per PMI e piccoli commercianti, rivela quanto la trasformazione delPayment si sia ormai innescata anche in Italia, sospinta dalle misure di contenimentoe poi esplosa. E, senza dubbio, destinata a crescere esponenzialmente. Effettosul Digital Payment Sempre di più le carte in circolazione, più sicure e igieniche grazie alla soglia dei 25 euro sotto la quale non si deve nemmeno toccare il POS per digitare il PIN, e sempre meno i prelievi ai bancomat, che segnano una contrazione di ben il 23% in ...

