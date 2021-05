Amici 20, Deddy lo annuncia in diretta: “Andremo a vivere insieme” (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo l’uscita da Amici 20 i concorrenti sono stati sommersi dalla notorietà e ultimamente si parla solo di loro: Deddy ieri notte decide di fare un annuncio Un’altra edizione ricca… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo l’uscita da20 i concorrenti sono stati sommersi dalla notorietà e ultimamente si parla solo di loro:ieri notte decide di fare un annuncio Un’altra edizione ricca… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

noemifelone : RT @cringegram: Luca e Deddy che ci parlano come se noi fossimo loro amici e non fan. Sono dalla parte giusta - noemifelone : RT @divanomat: Aka e Deddy vanno a vivere insieme PERCHÉ IL TRASH DI AMICI 20 NON FINISCE MAI - dreamers235x : RT @divanomat: Aka e Deddy vanno a vivere insieme PERCHÉ IL TRASH DI AMICI 20 NON FINISCE MAI - mvilleparole : RT @cringegram: Luca e Deddy che ci parlano come se noi fossimo loro amici e non fan. Sono dalla parte giusta - lorenzo60833262 : RT @divanomat: Aka e Deddy vanno a vivere insieme PERCHÉ IL TRASH DI AMICI 20 NON FINISCE MAI -