Almanacco del 24-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 maggio 2021)del giorno proviamo iniziare una nuova settimana e ci proviamo lunedì 24 Maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Roger ti trovo distratto oggi è come mai come mai non hai capisco che lunedì è dicevamo oggi la chiesa ricorda San Vincenzo di Lorenzo ma te il nome Vincenzo tratto dall’aggettivo latino vince significa Latina Pilati Nardi latinisti vincente o colui che vince dice il proverbio nessuno di aver taciuto sono una pioggia Edoardo De Filippo Bob Dylan Priscilla Presley e noi andiamo a fare i nostri auguri nostri nati di oggi ne ho una caterva Andrea Franco DAVMarco Marta Giorgio e i più rapidi come sempre che ci hanno raggiunto ci hanno mandato i loro saluti sono Maria Miriam Giulia Buona giornata a ciascuno di voi vero che ce ne sono degli altri porta quei fogli niente non ce la fa non ce la fanno in tempo oggi questa giornata ...