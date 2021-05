X- Factor, Lorenzo Licitra: che fine ha fatto dopo aver battuto i Maneskin? (Di domenica 23 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Che fine ha fatto Lorenzo Licitra? Tante le domande e le curiosità su colui che sconfisse i Maneskin a X Factor qualche anno fa. Un vero e proprio trionfo. Non può davvero essere descritta in altro modo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Son Festival. Una vera e propria cavalcata quella della band romana, che, dopo Leggi su youmovies (Di domenica 23 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cheha? Tante le domande e le curiosità su colui che sconfisse ia Xqualche anno fa. Un vero e proprio trionfo. Non può davvero essere descritta in altro modo la vittoria deiall’Eurovision Son Festival. Una vera e propria cavalcata quella della band romana, che,

Advertising

ginnifaschifo : @chiaranonscura_ ho controllato, si chiama Lorenzo licitra e sembra tipo morto dal 2019,lol io ero convinta i manes… - GREYSANISTONN : io voglio dire solo grazie lorenzo l1c1tr4 per aver fatto perdere i m4n3skin a x factor ma per avergli concesso la vittoria dell’eurovision - infoitcultura : I Maneskin trionfano all'Eurovision, ma a X Factor persero in finale con Lorenzo Licitra: che fine ha fatto - AlessioEsp7 : Sì, bravi i #Maneskin a #Eurovision , ma vi ricordate dell'unica persona in grado di batterli? Lorenzo Licitra da R… - SteSanComedian : Comunque a X Factor arrivarono secondi dietro Lorenzo Licitra, il generico de Il Volo. Queste cose non si dimentica… -