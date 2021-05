VIDEO F1, GP Monaco 2021: Charles Leclerc non va in pista, il momento del forfait (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi Charles Leclerc ha vissuto in un vero e proprio frullatore di emozioni. Al momento nel quale si è aperta la pit-lane del circuito di Montecarlo, ovvero quanto le monoposto potevano andare a schierarsi nella griglia di partenza del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2021, Charles Leclerc, era costretto a rientrare ai box dopo aver avvertito un problema al cambio-semiasse. Le immagini sono state chiare, sin da subito: il poleman di ieri aveva sentito che qualcosa non andasse mentre provava a cambiare sotto il tunnel della pista di Montecarlo. Le mani sono subito finite sul casco: il monegasco aveva già capito tutto. La sua domenica era già conclusa. Proprio nella pista di casa. Quella nella quale la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Oggiha vissuto in un vero e proprio frullatore di emozioni. Alnel quale si è aperta la pit-lane del circuito di Montecarlo, ovvero quanto le monoposto potevano andare a schierarsi nella griglia di partenza del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di F1, era costretto a rientrare ai box dopo aver avvertito un problema al cambio-semiasse. Le immagini sono state chiare, sin da subito: il poleman di ieri aveva sentito che qualcosa non andasse mentre provava a cambiare sotto il tunnel delladi Montecarlo. Le mani sono subito finite sul casco: il monegasco aveva già capito tutto. La sua domenica era già conclusa. Proprio nelladi casa. Quella nella quale la ...

Advertising

ScuderiaFerrari : POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - SkySportF1 : GP Montecarlo: Leclerc non parte, ko il semiasse della Ferrari. I DETTAGLI #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Bottas: caos pit stop a Monaco e il pilota Mercedes si ritira. VIDEO #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - MnJpsf1uk : RT @F1Daviderusso: Ragazzi commentiamo insieme a voi il #MonacoGP #F1 ?? Nell'articolo trovate il video #Youtube Unitevi alla conversazione… - sportli26181512 : Valsecchi, che combini? Schiaccia un dito alla Masolin in diretta nel post GP Monaco: Nel post gara di Montecarlo,… -