Uomini e Donne, un'ex tronista lancia il suo nuovo singolo (e nel videoclip c'è un protagonista del Gf Vip 5!) (Di domenica 23 maggio 2021) Nelle ultime ore i riflettori si sono spostati su Teresa Langella, ex pupilla di Uomini e Donne, protagonista del suo ultimo singolo Spengo Il Cell, in collaborazione con l'ex gieffino della quinta edizione, Enock Barwuah. La Langella – nel ruolo di tronista nel dating show di Maria de Filippi – era stata inizialmente rifiutata dal suo corteggiatore, il veneto Andrea dal Corso. Dopo un ripensamento lampo di lui, i due hanno iniziato a vivere lontano dalle telecamere una serena storia d'amore che li ha portati a intraprendere la strada importante della convivenza. Nel frattempo, l'ex tornista partenopea si è data da fare dal punto di vista lavorativo. Nata come influencer grazie a Uomini e Donne, ha avuto esperienze nel ruolo di attrice e speaker radiofonica.

