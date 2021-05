Tragedia sul Mottarone | funivia riaperta nel 2016 dopo maxi-revisione

Leggi su italiasera

(Di domenica 23 maggio 2021) Chiusa nel 2014 unagenerale, ladelha riaperto neldue anni di lavori di manutenzione e ammodernamento, affidati alla società Leitner. Il 13 agostoè stata inaugurata la riapertura dellae tra ottobre-dicembresono state anche rinnovate le relative stazioni di riferimento della. Una scelta quella di chiudere non senza incertezze vista la longevità dell’infrastruttura. I lavori per lache collega Stresa e la cima delpartono nel 1963 per sostituire il vecchio percorso ferroviario datato al 1911, con tanto di stazione in stile Liberty, con un nuovo impianto più funzionale e veloce. I lavori, affidati alla ditta ...