Tragedia Mottarone | Tacchini canoista | ‘funivia di fronte a casa mia | sono scioccato’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Essendo di Verbania la funivia del Mottarone è di fronte a casa mia, vedo i cavi, sono cresciuto lì e abito lì, la notizia mi ha veramente scioccato. Spesso si va a fare una passeggiata in montagna e si prende la funivia per andare a vedere la vista del Lago Maggiore. Può capitare di salirci e sapere di una Tragedia del genere ti lascia senza parole". Lo ha detto il campione della canoa velocità Carlo Tacchini all'Adnkronos parlando dalla Russia della Tragedia sulla funivia del Mottarone. Il campione della canoa velocità oggi a Bernal ha conquistato due medaglie ma vive a Verbania proprio di fronte alla funivia luogo della Tragedia. "sono in Russia quindi ancora non so bene ...

