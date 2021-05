Sub disperso ieri nel Napoletano, trovato il corpo senza vita (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo meno di 24 ore, sono terminate le ricerche del sub, da ieri, disperso nelle acque antistanti l’approdo Borbonico, in località Favorita del Comune di Ercolano. Alle ore 14.00 circa (di oggi, 23 maggio 2021), è stato, infatti, rinvenuto il corpo, purtroppo senza vita, di F.C. di 53 anni, dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, a bordo del battello pneumatico A57. La salma è stata, quindi, sbarcata nel porto di Torre del Greco, dove la locale Autorità Marittima ha proseguito le conseguenti attività rito. Le operazioni di ricerca erano iniziate nel tardo pomeriggio di ieri, 22 maggio 2021, a seguito della segnalazione del titolare di un lido che, in loco, aveva notato la presenza di una borsa e di un paio di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo meno di 24 ore, sono terminate le ricerche del sub, danelle acque antistanti l’approdo Borbonico, in località Favorita del Comune di Ercolano. Alle ore 14.00 circa (di oggi, 23 maggio 2021), è stato, infatti, rinvenuto il, purtroppo, di F.C. di 53 anni, dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, a bordo del battello pneumatico A57. La salma è stata, quindi, sbarcata nel porto di Torre del Greco, dove la locale Autorità Marittima ha proseguito le conseguenti attività rito. Le operazioni di ricerca erano iniziate nel tardo pomeriggio di, 22 maggio 2021, a seguito della segnalazione del titolare di un lido che, in loco, aveva notato la predi una borsa e di un paio di ...

