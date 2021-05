Spezia Roma LIVE | fischio d’inizio al Picco

(Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1?dell’arbitro 3? Prima occasione: Nzola supera di fisico un difensore. poi Mancini recupera e blocca il tiro dell’attaccante 4? Stavolta localcia: giocata a due Saponara-Verde e tiro ravvicinato, Fuzato c’è Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Quello di stasera, sarà il primo #SpeziaRoma della storia - zazoomblog : Serie A Atalanta-Milan 0-0 Bologna-Juventus 0-0 Napoli-Hellas Verona 0-0 Spezia-Roma 0-0 Sassuolo-Lazio 0-0 Torino-… - rfutbol : Gol Spezia, Spezia 1-0 Roma (min.6) #Spezia #Roma #SerieA - LuigiBevilacq17 : RT @smgi1908: Ma chi se ne frega di Spezia-Roma, io se guardo diretta gol è per sfida Champions - jonascabreira27 : Roma tomou gol pro spezia... spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Roma

Lagioca a La, contro la formazione di Italiano salva. E lo fa per mettere al sicuro il posto in Conference League . La squadra di Lotito invece cercherà di chiudere con onore una ...La(4 - 3 - 3) Rafael; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. A disposizione: Krapikas, Ramos, Marchizza, Ricci, Saponara, Maggiore, Erlic, Ismajli,...La Roma gioca a La Spezia, contro la formazione di Italiano salva. E lo fa per mettere al sicuro il posto in Conference League. La squadra di Lotito invece cercherà di chiudere con onore una stagione ...Segui la diretta su calcioinpillole.com. Per la qualificazione alla prima edizione della Conference League, saranno decisive Spezia-Roma e Sassuolo-Lazio. La Roma ha due punti di vantaggio sul ...