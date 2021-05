Sollevamento pesi: Giulia Imperio di bronzo nello strappo col record italiano, poi tre nulli nello slancio (Di domenica 23 maggio 2021) La prima giornata dei Campionati Mondiali Junior 2021 di Sollevamento pesi è andata in archivio a Tashkent con la prima medaglia della spedizione azzurra, conquistata da Giulia Imperio in occasione della finale della categoria (olimpica) fino a 49 kg. La 19enne pugliese si è messa al collo una splendida medaglia di bronzo nello strappo, migliorando di 4 kg il precedente record italiano assoluto di specialità (che apparteneva già a lei) e alzando regolarmente 85 kg in seconda prova, per poi fallire l’ultimo tentativo a quota 87 kg che le avrebbe permesso di vincere addirittura l’oro. Titolo di strappo che è andato invece all’indonesiana Windy Aisah con 86 kg davanti alla rumena Mihaela-Valentina Cambei ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) La prima giornata dei Campionati Mondiali Junior 2021 diè andata in archivio a Tashkent con la prima medaglia della spedizione azzurra, conquistata dain occasione della finale della categoria (olimpica) fino a 49 kg. La 19enne pugliese si è messa al collo una splendida medaglia di, migliorando di 4 kg il precedenteassoluto di specialità (che apparteneva già a lei) e alzando regolarmente 85 kg in seconda prova, per poi fallire l’ultimo tentativo a quota 87 kg che le avrebbe permesso di vincere addirittura l’oro. Titolo diche è andato invece all’indonesiana Windy Aisah con 86 kg davanti alla rumena Mihaela-Valentina Cambei ...

