Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di domenica 23 maggio 2021) e i risultati dell'ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell'ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Inter* 89 2 Atalanta 78 3 Milan 76 4 Napoli 76 5 Juventus 75 6 Lazio 68 7 Roma 61 8 Sassuolo 59 9 Sampdoria* 52 10 Hellas Verona 44 11 Genoa* 42 12 Bologna 41 13 Udinese* 41 14 Fiorentina* 40 15 Spezia 38 16 Cagliari* 37 17 Torino 36 18 Benevento 32 19 Crotone* 23 20 Parma* 20 Verdetti Inter campione d'Italia Qualificate in Champions League: Inter, Atalanta Qualificate in Europa League: Lazio Retrocesse: ...

