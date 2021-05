Secondo gli intellettuali israeliani | alle provocazioni di Hamas si dovrebbe reagire dando fiori alle donne arabe

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 maggio 2021) L’iniziativa è di Fania Oz, figlia di Amos, lo scrittore scomparso, e docente di Storia all’Università di Haifa, città in cui la convivenza con i palestinesi è più stretta. Con un gruppo di vicini di casa si è messa a un quadrivio e ha distribuitoagli arabi a piedi o in auto, con la raccomandazione di portarliloro. È stato un bel messaggio umano. Molti sono tornati con mogli e figlie per ringraziare. “Invece, il governo distrugge e uccide – accusa Fania –.Anziché cercare una soluzione pacifica, Netanyahu coltiva l’odio e sta facendo agli arabi quello che i nostri nonni subirono dai nazisti”. Esagerato allarme dell’Istituto Toniolo per l’aumento dei giovani che vivono con i genitori. Un fatto culturale italiano La pandemia ha causato una crisi planetaria. La prima e più grave conseguenza è la ...