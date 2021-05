Piemonte | quattro famiglie distrutte nell’incidente sulla funivia tra Stresa e il Mottarone | le vittime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) La tragedia delladelha colpito, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane. Roberta Pistolato, 40 anni proprio oggi, e Angelo Vito Gasparro, 45, mortidi, erano coniugi residenti nel Piacentino, entrambi originari di Bari. La coppia, residente da tempo a Castelsangiovanni, si trovava in gita al lago Maggiore per festeggiare il compleanno di lei. La famiglia in Puglia però non ha più avuto sue notizie dalle 11, quando la 40enne ha inviato alla sorella l’ultimo sms: “Stiamo salendo in”. Roberta era fresca di studi in Medicina e lavorava come guardia medica alla Asl di Piacenza. Silvia Malnati, 27 anni e ...