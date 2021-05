Norman Mailer | «Il politicamente scorretto sono io»

Leggi su panorama

(Di domenica 23 maggio 2021) Rissoso, sessista e assolutamente geniale. Lo scrittore americano si è sempre messo dalla parte del torto, per la morale e il «mainstream» intellettuale. Ma attraverso la biografia si capiscono il coraggio e la forza delle sue opere. Quando morì, nel 2007, per insufficienza renale, sul Guardian - tempio della sinistra giornalistica britannica - Joan Smith lo salutò definendolo un «arciconservatore omofobo e sessista». Con inaudita ferocia, l'articolista infierì a cadavere ancora caldo spiegando che«odiava l'autorità, l'omosessualità, le donne e quasi certamente sestesso, produceva narrativa e saggi che sarebbero stati comicamente brutti se non avessero mostrato dipendenza dalla violenza e dal sesso non consensuale». Secondo Smith,«si lamentava amaramente della "femminilizzazione" dell'America», rivelando la sua ...