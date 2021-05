Napoli, continua fino all’ultima giornata il silenzio stampa. Nessun tesserato parlerà dopo l’1-1 col Verona (Di domenica 23 maggio 2021) Nessun tesserato del Napoli parlerà dopo l’ultima gara della stagione. La squadra di Gattuso mantiene il silenzio stampa anche dopo la 38esima giornata di Serie A. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021)dell’ultima gara della stagione. La squadra di Gattuso mantiene ilanchela 38esimadi Serie A. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AlesSyd : @ZZiliani E con questo sono 4 tweet...signor giornalista la classifica continua a dire Napoli quinto, vedremo se ci… - davideroberti_ : @ZZiliani Continua a sfuggirti che la qualificazione Champions del Napoli è sfuggita perché avete pareggiato con la… - robertoconte_ : @ZZiliani Continua a guadare sempre dove le conviene di più. Mi sembra che al settantesimo il Napoli doveva rimanere in dieci. - jobwithinternet : @GinoGinopinto64 Napoli Verona.........LA STORIA CONTINUA - ablazemoon : Come volevasi dimostrare il Napoli continua a nascondersi, questa società non se li merita i suoi tifosi -