Maneskin, fake-droga: Marcuzzi dura sui francesi, retroscena sala stampa (Di domenica 23 maggio 2021) News Una bufala che sta facendo molto baccano: i francesi avrebbero seminato zizzania anche il sala stampa Pubblicato su 23 Maggio 2021 I Maneskin hanno fatto uso di cocaina all’Eurovision? Domanda capziosa, per non dire maligna e subdola. Se la sono posta i francesi che hanno creato un fastidioso caso privo di logica e prove. Anzi, le prove sono uscite, peccato che vadano in direzione totalmente opposta rispetto a ciò che hanno insinuato i ‘cugini’ transalpini. Infatti, ci sono delle foto più che loquaci che certificano la versione della band romana: quando Damiano a un certo punto della competizione si è chinato sul tavolo sotto a cui era seduto, lo ha fatto non per sniffare droga ma semplicemente perché un bicchiere si era rotto. Sulla questione è intervenuta in ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) News Una bufala che sta facendo molto baccano: iavrebbero seminato zizzania anche ilPubblicato su 23 Maggio 2021 Ihanno fatto uso di cocaina all’Eurovision? Domanda capziosa, per non dire maligna e subdola. Se la sono posta iche hanno creato un fastidioso caso privo di logica e prove. Anzi, le prove sono uscite, peccato che vadano in direzione totalmente opposta rispetto a ciò che hanno insinuato i ‘cugini’ transalpini. Infatti, ci sono delle foto più che loquaci che certificano la versione della band romana: quando Damiano a un certo punto della competizione si è chinato sul tavolo sotto a cui era seduto, lo ha fatto non per sniffarema semplicemente perché un bicchiere si era rotto. Sulla questione è intervenuta in ...

Advertising

mistermeo : RT @ilriformista: La polemica esplosa in Francia. Il video è chiarissimo e #Damiano ha negato qualsiasi uso di droghe #damianodavid #manesk… - generacomplotti : RT @zazoomblog: Domenica Live lomaggio di Barbara DUrso ai Maneskin dopo lEurovision: «Siete pazzeschi la cocaina è una fake news» - #Dome… - generacomplotti : RT @ilriformista: La polemica esplosa in Francia. Il video è chiarissimo e #Damiano ha negato qualsiasi uso di droghe #damianodavid #manesk… - passerrata : Non ce la fanno proprio ?? e dire che basterebbe cercare il video non tagliato per vedere che non é così, del resto… - mrcfsn : RT @ilriformista: La polemica esplosa in Francia. Il video è chiarissimo e #Damiano ha negato qualsiasi uso di droghe #damianodavid #manesk… -