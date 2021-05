Ludopatia di governo? Il Cashback ha stravolto la vita di Marco | tra spese frazionate e rifornimenti a un euro | «Non penso ad altro»

(Di domenica 23 maggio 2021) «Non è possibile, sono sceso sotto il 90millesimo posto». Ogni giorno, al risveglio,accende il cellulare. Prima che ilConte due introducesse ildi Stato, scrollava le mail, qualche story su Instagram, e poi si alzava per fare colazione. Da gennaio, invece, l’ordine di priorità mattutine è cambiato.apre l’app Io – quella della pubblica amministrazione – e controlla a che posto si trova nella classifica dei cittadini che hanno effettuato più transazioni nel primo semestre del 2021. Qualcosa, da maggio, non gli torna. E allora fa sempre un passaggio sul suo internet banking per controllare se il numero di pagamenti elettronici del giorno precedente è stato sufficiente per restare nella scia degli altri 100mila italiani con la carta di credito più consumata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ludopatia governo

Open

... prosegue Viviana Beccalossi, "sono frutto della battaglia che avevo intrapreso con il... dato che le attività di prevenzione e cura dellasono lasciate a carico degli enti locali" "...... come quella in esame, interferenti su diversi livelli territoriali di.. TAR Cagliari, (...o gioco d'azzardo patologico , ma debbono essere compiuti appositi studi che facciano ...La Lega ci riprova, ma se questa volta non è proprio un azzardo guai a pensare che sarà una rivincita. Il nuovo disegno di legge sul contrasto alla ludopatia è stato approvato [...]questa mattina in g ...Via libera della commissione Finanze del Senato al decreto Lotterie, osservazioni su pubblicità e strumenti per renderle di nuovo appetibili per le associazioni.