Incidente funivia | Mattarella | Profondo dolore Draghi | Cordoglio di tutto il governo

(Di domenica 23 maggio 2021) "Il tragicoallaStresa-Mottarone suscitaper le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita. Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l'Italia". Così, in una nota, il presidente della Repubblica Sergio, che aggiunge: "A questi sentimenti si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone".anche da parte del presidente del Consiglio Mario: "Ho appreso conla notizia del tragicodellaStresa-Mottarone. Esprimo ildi ...