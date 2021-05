Il Vulcano Nyiragongo, tra i più pericolosi del Pianeta è esploso. Gente in fuga (Di domenica 23 maggio 2021) Il Vulcano Nyiragongo, situato a pochi chilometri da Goma, capitale del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, sta eruttando attraverso forti esplosioni. Il risveglio sarebbe avvenuto all’improvviso, con migliaia di persone che si sono precipitate in fuga verso il confine con il Ruanda. Le immagini apocalittiche del Vulcano Nyiragongo che si è risvegliato nel CongoIl Vulcano in questione, alto circa tremila metri, è considerato uno dei più pericolosi del mondo. Lungo le pendici del Vulcano sono infatti presenti diverse aree densamente popolate. La stessa capitale Goma, ai piedi del Vulcano, conta ben 200 mila abitanti al suo interno. L’esplosione è avvenuta alle ore 19 locali di sabato, con il cielo che ha subito assunto ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 23 maggio 2021) Il, situato a pochi chilometri da Goma, capitale del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, sta eruttando attraverso forti esplosioni. Il risveglio sarebbe avvenuto all’improvviso, con migliaia di persone che si sono precipitate inverso il confine con il Ruanda. Le immagini apocalittiche delche si è risvegliato nel CongoIlin questione, alto circa tremila metri, è considerato uno dei piùdel mondo. Lungo le pendici delsono infatti presenti diverse aree densamente popolate. La stessa capitale Goma, ai piedi del, conta ben 200 mila abitanti al suo interno. L’esplosione è avvenuta alle ore 19 locali di sabato, con il cielo che ha subito assunto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il vulcano Nyiragongo, uno dei più pericolosi del mondo secondo gli esperti, è esploso a pochi chilometri da Goma,… - RaiNews : Il vulcano #Nyiragongo , uno dei più pericolosi del mondo, è esploso a pochi chilometri da Goma, capitale del Nord… - Corriere : Erutta il vulcano Nyiragongo, considerato il più pericoloso del mondo: migliaia di persone in fuga - attivitasolare : IL VULCANO NYIRAGONGO ERUTTA A 45.000 PIEDI: LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ORDINA EVACUAZIONI IN TUTTA LA CIT… - luanavirgili : RT @ROBZIK: In #Congo la grande fuga da #Goma dopo l’eruzione del vulcano #Nyiragongo. Migliaia di sfollati accolti in Rwanda. https://t.co… -