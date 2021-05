Highlights F1 GP Monaco Montecarlo 2021: vince Verstappen, Sainz sul podio (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Gli Highlights e le parti migliori del Gran Premio di Monaco 2020, quinta gara del Mondiale di Formula 1 andata in scena sul circuito di Montecarlo nella giornata di domenica 23 maggio. Max Verstappen domina la gara, restando al comando dal primo al 78° giro, e per la prima volta in carriera sale al comando del Mondiale. Primo podio stagionale per la Ferrari grazie a Carlos Sainz, mentre il terzo posto è di Lando Norris. Disastro Mercedes, che racimola un settimo posto con Lewis Hamilton ed un ritiro con Valtteri Bottas. In alto le immagini salienti del GP. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Glie le parti migliori del Gran Premio di2020, quinta gara del Mondiale di Formula 1 andata in scena sul circuito dinella giornata di domenica 23 maggio. Maxdomina la gara, restando al comando dal primo al 78° giro, e per la prima volta in carriera sale al comando del Mondiale. Primostagionale per la Ferrari grazie a Carlos, mentre il terzo posto è di Lando Norris. Disastro Mercedes, che racimola un settimo posto con Lewis Hamilton ed un ritiro con Valtteri Bottas. In alto le immagini salienti del GP. SportFace.

Advertising

infoitsport : F1 GP Monaco, Highlights Gara: sintesi e immagini salienti | VIDEO - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Highlights Qualifiche | Gran Premio di Monaco 2021 - Pall_Gonfiato : #F1 - Ecco cosa è successo nel Gran Premio di #MonacoGP - Fprime86 : RT @SkyTG24: F1, Gp Montecarlo: Leclerc costretto al ritiro. Gara in corso, comanda Verstappen - Franzys93 : RT @SkyTG24: F1, Gp Montecarlo: Leclerc costretto al ritiro. Gara in corso, comanda Verstappen -