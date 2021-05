Gigliola Cinquetti | Mi piacerebbe essere ospite dell' Eurovision nel 2022 Anch' io fui censurata

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 23 maggio 2021) “Bravi Maneskin! Li avevo già visti a Sanremo, li ho visti di nuovo ieri. Osservo un cambiamento molto importante. La loro musica segna un cambio di passo, uso un paragone alto: come nel Rinascimento si riscoprono i classici e li si ripropone reinterpretandoli in maniera moderna. Loro lo fanno con il rock, che è un po’ la musica classica del ’900”., vincitricenel 1964, commenta con LaPresse il trionfo dei Maneskin. E festeggia il fatto che sia stato proprio il rock a vincere: “Ormai le grandi band rock sono formate da over 70, per intenderci sono già tutti vaccinati contro il Covid. Era ora di riscoprire questo mondo e rilanciarlo nel futuro attraverso dei giovanissimi”.apprezza particolarmentee la decisione del gruppo di mantenere ...