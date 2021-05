Funivia Stresa-Mottarone, unico sopravvissuto un bimbo di 5 anni: i nomi delle vittime (Di domenica 23 maggio 2021) Nella tragedia dell’incidente alla Funivia Stresa-Mottarone al momento c’è un unico sopravvissuto: i nomi delle vittime Questa mattina sul Mottarone, sul lago Maggiore, una cabina della Funivia che collega la Stresa con il Mottarone è precipitata nel bosco sottostante. A bordo c’erano quindici passeggeri, di cui due bambini. Questi ultimi sono stati trasportati all’ospedale Regina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 23 maggio 2021) Nella tragedia dell’incidente allaal momento c’è un: iQuesta mattina sul, sul lago Maggiore, una cabina dellache collega lacon ilè precipitata nel bosco sottostante. A bordo c’erano quindici passeggeri, di cui due bambini. Questi ultimi sono stati trasportati all’ospedale Regina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

