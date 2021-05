Funivia del Mottarone | i fidanzati Alessandro e Silvia morti nell' incidente | avevano 29 e 27 anni

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - CianideBoaren : RT @Cyclingtimenews: ?? Prima della partenza della 16esima tappa il #Giro d'Italia osserverà un minuto di silenzio in commemorazione delle v… - FeracoRaffaella : Giletti è un’ora che parla dell’incidente della #funivia con domande del tipo: era sicura? O con frasi del tipo: qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Funivia del

C'è anche un uomo nato a Seregno nel 1966 e residente a Vedano Olona tra le vittime dell'incidente allaMottarone, a Stresa, che è costato la vita a 14 persone, con un bambino ancora ricoverato in ospedale per lesioni gravi. Nel pomeriggio di domenica 23 maggio una cabina dellaè ...La tragedia che si è consumata intorno all'ora di pranzo sullaMottarone , nelle Alpi piemontesi, colpisce anche la Calabria . Tra le quindici vittime ci sono anche due ragazzi residenti a Diamante , nel cosentino. Si tratta di una ragazza di 27 anni, ...In merito alla manutenzione dell'impianto, "l'ultimo controllo magnetoscopico della fune è stato effettuato a novembre del 2020 e gli esiti dello stesso non hanno fatto emergere alcuna criticità.Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...