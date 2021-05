Caso Denise Pipitone | Anna Corona indagata e Piera Maggio sbotta | “Aberrante!”

(Di domenica 23 maggio 2021) “Ho appreso la notizia da una trasmissione televisiva, lo trovo aberrante, anche per gli stessi indagati. Lasciamo che la Procura di Marsala faccia il suo lavoro”. Con queste parole, mamma di, ha commentato all’Adnkronos la svolta annunciata da Gianluigi Nuzzi durante “Quarto Grado”.commenta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

La trasmissione condotta da Alberto Matano de 'La Vita in Diretta' subisce una diffida per alcuni argomenti sulPipitone. Durante lo scorso appuntamento con ' La Vita In Diretta ', guidata ormai fedelmente dal conduttore Alberto Matano , è stato obbligatoriamente apportato un sostanziale cambiamento ...... nell aprile di quest anno sfuma la speranza chepossa essere la ventenne russa che, ad un ... Sembra undi 'family abduction', di rapimento familiare, quello di Karim Dhahri , otto mesi, che ...Denise Pipitone, Anna Corona indagata, svolta annunciata da Gianluigi Nuzzi durante “Quarto Grado”: Piera Maggio sbotta “Aberrante!”.Denise Pipitone: Sbacchi, che insieme all’avvocato Fabrizio Torre difende Anna Corona, commenta l’indiscrezione che la donna sarebbe indagata ...