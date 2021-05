“Avanti un altro! Pure di sera” | anticipazioni e ospiti

(Di domenica 23 maggio 2021) Domenica 23 maggio, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «undi». Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show che questa settimana ha per protagoniste le categorie Mestieri e Fobie. A capo delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi Georgette Polizzi ed Elena Santarelli. Tra gliche porrannodomande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti Lillo e Greg. Sempre presente il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la BonasSara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Non mancherà, infine, la coppia comica formata da Pablo e Pedro. Il gioco finale sarà ...

Advertising

EttoreGiuliano : @AntonioCarrabi1 @horusarcadia @adrianobusolin Veramente il ricongiungimento di tutte le chiese cristiane è portato… - InArteDrago : RT @Valenti88688688: @marcosalvati Una battuta così poteva farla solo un Filippo R.... qualsiasi . Ah no ..?!. Invece l'ha fatta un autore… - mimmettin : Alla fine mi arrabbio solo perché davanti ad uno così, sotto mille treni, con quegli occhi, quella vocina e ti dice… - paolodelbufalo1 : RT @gils_s69: @opibologna @FNInfermieri @MinisteroSalute @AcetiTonino @PGiurdanella @SebStefano Un'altro piccolo ma importa6passo avanti pe… - furgeTX : RT @FabRavezzani: Nessuno mi toglie dalla testa che Berardi e Raspadori siano nettamente meglio di Rebic e qualsiasi altro attaccante del M… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro

Poco più in là, in unlocale, è seduta Camilla Pezzi, che è d'accordo con il coprifuoco alle ... lo spostamento del coprifuoco è un passo in, ma non basta: 'Noi lavoravamo soprattutto la ......allungare la loro striscia positiva con un risultato che li porterebbe ad un ulteriore passo...al completo con il rientro di Baldelli che era fermo per infortunio da venti giorni e tra...E’ un tempo anacronistico quello di ricerca musicale, ma gli album belli sono quelli che ti fanno gridare al “Wow!” in maniera incondizionata. E quello dei Japan è uno di questi. Tra un ascolto Morric ...Maria Falcone a Domenica in: la sorella di Giovanni Falcone è tuttora impegnata in una fitta attività di sensibilizzazione sul tema della lotta alla mafia.