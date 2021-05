ATALANTA-MILAN: i Top 5 rossoneri del match, le pagelle / News (Di domenica 23 maggio 2021) Si è conclusa ATALANTA-MILAN, 38° ed ultima giornata di Serie A. Nel video le pagelle con Top e Flop della gara tra i calciatori rossoneri Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 maggio 2021) Si è conclusa, 38° ed ultima giornata di Serie A. Nel video lecon Top e Flop della gara tra i calciatori

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - Atalanta_BC : ?? Così in campo contro il Milan! ?? Here's our last #StartingXI of the season! Presented by @Plus500 #AtalantaMilan… - acmilan : Si chiude a Bergamo l'ultima Top 5 @StarCasinoSport della stagione. Vota il tuo gol preferito ??… - anto_br18 : @salpaladino Ma penso tutti dai…anche se ho visto atalanta milan…mi porta male guardare il Napoli, quindi alla fine… - TNC_Football : #SerieA FT: Atalanta 0-2 AC Milan Bologna 1-4 Juventus Napoli 1-1 Hellas Verona Sassuolo 2-0 Lazio Spezia 2-2 Roma… -