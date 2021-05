Architetto e spacciatore | designer arrestato con dieci chili di droga in casa

(Di domenica 23 maggio 2021)ditra hashish e marijuana e 1.770 euro in contanti. Oltre a tutta la strumentazione per il confezionamento delle dosi da vendere. Une interiormilanese di 44 è ...

Ultime Notizie dalla rete : Architetto spacciatore

Il Giorno

Prima di arrestarlo, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'architetto e lì hanno scoperto 5,62 chili di hashish e 3,71 di marijuana, nonché strumenti per il confezionamento dello stupefacente. Dieci chili di droga tra hashish e marijuana e 1.770 euro in contanti. Oltre a tutta la strumentazione per il confezionamento delle dosi da vendere. Un architetto e interior designer milanese di 44 è stato arrestato. La Guardia di Finanza ha scoperto e bloccato un traffico di sostanze stupefacenti nella zona tra Portogruaro e Concordia Sagittaria: si cerca anche un complice ...